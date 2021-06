Portugal é o primeiro país a implementar novo selo europeu de segurança para o turismo

A partir desta terça-feira, 1 de junho, as empresas do setor do turismo que aderiram ao selo Clean and Safe, passam a poder utilizar o novo selo europeu de segurança, denominado "European Tourism COVID-19 Safety Seal". Portugal é o primeiro país a disponibilizar o novo rótulo.



Segundo o ministério da Economia, o novo carimbo, criado pelo Comité Europeu de Normalização em parceria com a Comissão Europeia, é opcional, tal como o Clean and Safe. Além disso, "só pode ser exibido por empresas e atividades da cadeia de valor do Turismo que garantam o cumprimento das medidas sanitárias e de segurança identificadas pelas autoridades de Saúde para evitar a disseminação da COVID-19", detalha o ministério de Pedro Siza Vieira em comunicado.





O Governo sublinha que o novo selo resulta "da evolução natural do conhecimento adquirido nos últimos meses e das exigências atuais no domínio da Saúde Pública". O Clean and Safe, que começou a ser usado em abril do ano passado, "serviu de base ao trabalho europeu de criar um rótulo para a confiança dos turistas internacionais".A evolução no rótulo que garante a segurança dos estabelecimentos turísticos pretende marcar a reabertura do setor na Europa "a tempo da época de verão", bem como promover a "reputação da União Europeia como destino turístico de qualidade".Citada na nota, a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques destaca que "este é mais um importante passo que reforça a imagem de Portugal no exterior, colocando-nos mais uma vez na liderança quanto à implementação dos procedimentos necessários para a retoma segura e responsável da atividade turística em Portugal e na Europa".As empresas que já detêm o selo anterior podem aceder ao novo logotipo através da plataforma digital do Clean and Safe. Até ao momento, o Turismo de Portugal formou perto de 34 mil inscritos em questões relacionadas com a covid-19 e realizou 1 207 auditorias. Na sequência destas inspeções, foram retirados cerca de 200 selos por incumprimento das regras.