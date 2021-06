Ações de empresas de turismo a cair com provável saída de Portugal da ‘lista verde’ do Reino Unido

As ações de empresas ligadas ao setor do turismo, como companhias aéreas, cadeias de hotéis ou ainda operadores turistícos, estão a desvalorizar na sessão desta quinta-feira, perante a possibilidade de Portugal sair da ‘lista verde’ do Reino Unido. Este é o cenário que tem vindo a ser avançado pela imprensa inglesa, por meios como a BBC ou o The Telegraph, que dão o recuo para a "lista âmbar" como certo. A atualização sobre a lista, que dispensa que os britânicos façam quarentena no regresso a casa, será feita ainda esta tarde.O índice do Stoxx 600 do setor do turismo e lazer já recuou mais de 1%, tornando-se no segundo pior desempenho por setor na sessão desta quinta-feira.Os títulos da easyJet caíam cerca de 5,20% por volta das 14h30, para as 9,58 libras. Também as ações da low-cost Ryanair estão a cair 2,57% para os 16,71 euros. As duas companhias aéreas têm uma boa parte do mercado de viagens entre o Reino Unido e Portugal. Já as ações da IAG caem 5%, para as 1,98 libras.Também as ações da cadeia de hotéis Melia estão a cair 1,47% para os 6,99 euros. Já o operador turístico Tui cai 4,37% para as 4,205 libras.Esta tarde foi já avançado pela imprensa britânica que não haverá entradas de países na ‘lista verde’. As companhias aéreas norte-americanas também estiveram a negociar em baixa antes da abertura de Wall Street.