Portugal gastou menos de um terço do envelope EEA Grants

O envelope de 100 milhões de euros, atribuído ao abrigo do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu para o período 2014-2021, estará executado a 30% no final deste ano. Estão por alocar 66,5 milhões de euros, mas o prazo vai até 2024.

Portugal gastou menos de um terço do envelope EEA Grants









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.