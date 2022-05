Portugal na lupa de empresas alemãs que saem da Rússia

Há 600 empresas alemãs em Portugal, mas o Governo quer mais e não vai poupar esforços para atrair as que estão a abandonar países como a Rússia e a China. O ministro da Economia está empenhado em fechar acordo com Berlim para fornecer gás via Sines.

