Portugal recolheu 7 mil rolhas em Düsseldorf para fazer obra Prima de austro-alemã

Comecemos pelos números que corporizam a importância de dois setores tradicionais enamorados: As exportações da indústria da cortiça superaram, pela primeira vez, a barreira dos 1,2 mil milhões de euros em 2022, enquanto as vendas de vinhos nacionais no exterior bateram um novo recorde, chegando aos 941 milhões de euros.

Ora, na ProWein, que se realizou em Düsseldorf, na Alemanha, entre 19 e 21 de março, a Associação Portuguesa da Cortiça (Apcor) e a ViniPortugal recolheram mais de sete mil rolhas de cortiça, no âmbito de uma ação de sensibilização para a sustentabilidade levada a cabo naquela que é considerada uma das maiores feiras de vinho da Europa.

Sob o mote "Sustain a world of difference", a participação portuguesa utilizou a recolha de rolhas de cortiça para alicerçar o seu compromisso da sustentabilidade na indústria do vinho luso, tendo cada um dos 90 stands nacionais, que reuniram mais de 150 produtores nacionais, recebido um recipiente para poder recolher as suas rolhas de cortiça, durante todo o período da feira.

"Esta parceria surgiu de forma muito natural. A cortiça tem uma relação muito longa e histórica com o vinho, não só em Portugal como em todo o mundo e tem, também, um papel importantíssimo ao nível da sustentabilidade, pois falamos de um produto natural e amigo do ambiente. A cortiça e o vinho são, ainda, aliados indissociáveis e muito enraizados na cultura portuguesa. São produtos que prestigiam e elevam o nosso país", enfatiza Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal, em comunicado.

As rolhas recolhidas durante os três dias da feira, que recebeu mais de 49 mil visitantes e 6 mil produtores de mais de 60 países diferentes, serão agora reutilizadas em Portugal pela designer Irena Übler, que dedica o seu trabalho à reutilização de materiais como a cortiça, dando vida a diferentes objetos decorativos.

"A cortiça é 100% natural, renovável e reciclável, destacando-se, por isso, como a opção mais sustentável para uma garrafa de vinho. A possibilidade de nos aliarmos à ViniPortugal e juntar estes dois produtos que acrescentam valor ao nosso país e que elevam a sua imagem no panorama internacional é, sem dúvida, fundamental", considera João Rui Ferreira, secretário-geral da Apcor.

"A cortiça é um paradigma do que é um modelo de economia circular e um excelente exemplo disso é poder utilizar as rolhas recolhidas nesta ação para criar uma peça de design que vai representar Portugal em Milão", revela o mesmo dirigente associativo.

Segundo a Apcor, a peça que a artista austro-alemã criará com estas rolhas faz parte do projeto Prima - um laboratório experimental que foca na transformação de materiais "resíduos" na vertente design de produto e será apresentada na exposição Isola Design, na Milan Design Week, entre 18 e 23 de abril.