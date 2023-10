Portugal vai ter primeiro local de treino de astronautas

A primeira missão do projeto CAMões – Caving Analog Mission for Ocean, Earth and Space Exploration – vai colocar a Gruta do Natal, situada na Ilha Terceira, como "o cenário ideal para missões de investigação que podem contribuir para estudos análogos e auxiliar no planeamento e design de missões lunares e marcianas".

A novidade espacial portuguesa é revelada pelo portuense Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), o promotor deste projeto em parceira com a Associação Os Montanheiros.

Qual o potencial de Portugal para o treino de astronautas? Que importância tem a missão para os Açores? Que fatos vão ser usados? O que vai ser feito dentro da gruta? "A resposta a estas e outras questões começa a ser dada na apresentação oficial da primeira missão análoga lunar, a 8 de novembro, nas instalações do Laboratório de Robótica e Sistemas Autónomos do INESC TEC", avança, esta quinta-feira, 26 de novembro, em comunicado.





De 22 a 28 de novembro, uma equipa de sete pessoas, com diferentes nacionalidades, vai estar isolada na Gruta do Natal a replicar o ambiente lunar, numa missão que marca o arranque do projeto CAMões e que "irá permitir tornar os Açores num ‘test bed’ para astronautas de todo o mundo", enfatiza o INESC TEC.

A riqueza da estrutura natural da gruta, que é composta por tubos de lava, é destacada por Ana Pires, investigadora deste instituto portuense: "Os astronautas de diversas agências espaciais como a ESA e a NASA têm procurado este tipo de estruturas e cenários para realizar os seus treinos de geologia planetária, isto porque existem similaridades com os tubos de lava existentes em Marte e na Lua", explica.

"Torna-se, por isso, importante testar a sua estabilidade geotécnica para perceber se é possível tornar estas estruturas num campo base em futuras missões ao espaço de forma a proteger os astronautas das radiações, por exemplo", frisa Ana Pires.





Trata-se da primeira missão do género realizada em Portugal "e a expectativa é que, em 2024, a Gruta do Natal seja um novo local para missões análogas, fidedigno e validado", sinaliza o INESC TEC.

Para que isso aconteça, depois desta missão inaugural, o projeto CAMões irá permitir a participação de equipas da comunidade nacional e internacional em próximas missões.

Ao longo de sete dias e seis noites, a tripulação será a primeira a pernoitar nesse ambiente. Originários de cinco países, falam oito idiomas e representam mais de 11 áreas.

"Aproveitando as características únicas e a biodiversidade da gruta como contexto científico e de pesquisa, realizarão estudos em vários setores, treinos, testes de tecnologias, recolhas de dados, entre outras atividades científicas", sendo que, "do lado de fora, uma equipa de especialistas em espeleologia, vulcanismo, microbiologia, geoquímica e medicina espacial atuará como ‘mission control’".

Para além disso, "terão, em permanência, uma equipa médica multidisciplinar, voluntária no projeto", realça o INESC TEC.

"Esta é uma iniciativa de grande envergadura que demonstra o potencial do país, não só em termos de recursos naturais e geológicos, com altos níveis de fidelidade, mas também ao nível da capacidade das nossas instituições, da qualidade dos nossos investigadores, e da diferença que podemos fazer quando colaboramos em rede ao mais alto nível", acredita João Claro, CEO do INESC TEC, sublinhando que "este será um marco no posicionamento de Portugal nesta área".