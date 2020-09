Português Grupo Your entra no capital da DFK Portugal

O Grupo Your, empresa portuguesa de serviços integrados de apoio à gestão, anunciou que se encontra em processo de conclusão da sua entrada no capital da DFK Portugal – membro da rede da DFK Internacional.

A DFK Portugal está presente em Portugal há mais de 20 anos e presta serviços profissionais de auditoria e consultoria, fazendo parte de uma rede com mais de 400 escritórios e 12 mil profissionais em todo o mundo.

A partir de setembro do presente ano, a equipa de Audit, Tax & Advisory do Grupo Your passa a integrar a estrutura da DFK Portugal, visando o desenvolvimento de negócios através da rede internacional nestas áreas.

Esta nova aliança pretende "exponenciar a capacitação internacional das áreas de Audit, Tax e Advisory, bem como consolidar o posicionamento e a operação em território nacional", avançam as empresas no comunicado enviado às redações.

A nova equipa de gestão passará a ter Sara do Ó (na foto), Fundadora e CEO do Grupo Your, Hugo Salgueiro, e Augusto Paulino como Administradores Executivos da DFK Portugal, continuando o Board a ser liderado por Manuel Brito e Vítor Santos, Partners da DFK Portugal.





"Acreditamos que este investimento estratégico consolidará ainda mais o posicionamento do Grupo Your enquanto alternativa nacional às Big 4", explica Sara do Ó.