Consultora portuguesa revê salários da Função Pública na Somália

A CH Business Consulting ganhou o concurso internacional lançado pelo Governo da Somália e financiado pelo Banco Mundial para conceber e implementar a reforma do sistema de remunerações dos funcionários públicos naquele país asiático.

Com um valor próximo de meio milhão de dólares (412 mil euros) e a duração de um ano, este projeto, a desenvolver em colaboração com a consultora queniana Hanvard Africa, vai envolver um total de 49 entidades públicas, incluindo todos os ministérios, agências, direções-gerais e também a transportadora Air Somalia.

O diretor de Negócios Internacionais da CH Consulting, Miguel Peixoto, aponta que "o objetivo é apoiar na revisão das escalas salariais existentes na função pública na Somália e propor revisões à estrutura de ‘pay and grade’, incluindo o desenvolvimento de estruturas e políticas salariais e de classificação".

Jamaica, Bahamas, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe são outros países em que esta empresa de consultoria sediada em Coimbra – tem igualmente escritórios em Lisboa e no Porto – já ganhou também concursos internacionais para trabalhar com entidades governamentais e do setor público.

Fundada em 1998, a CH Business Consulting faz parte do Grupo CH, liderado por António Henriques, que atua em mais de 30 países e é dono de outras cinco empresas. Além da gestão de pessoas e organizações, opera nas áreas da formação e desenvolvimento de pessoas (CH Academy), da implementação de sistemas de gestão (KWL), da comunicação e design (Monstros & Cia) e do branding e webdesign (Burocratik).