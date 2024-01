Portuguesa Coverflex chega a Espanha após conquistar Itália

Utilizada já por cerca de seis mil empresas e um total de 125 mil trabalhadores, a “fintech” de benefícios salariais apresenta-se agora como a primeira startup europeia do setor a ocupar três mercados europeus, tendo arrancado o negócio no país vizinho com a Revolut.



Miguel Santo Amaro é CEO da Coverflex, “a primeira startup europeia do setor a ocupar três mercados europeus”. D.R. Rui Neves ruineves@negocios.pt 08:30







Fundada em 2019, a Coverflex já levantou cerca de 20 milhões de euros em capital de risco e somou quatro aquisições, a última das quais corporizou a internacionalização da startup portuguesa, com a compra, em março do ano passado, da empresa italiana de vales de refeição EatsReady.



