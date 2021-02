Postos de carregamento rendem 5 milhões ao Estado

O Estado encaixou 4,98 milhões de euros com a concessão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos da Mobi.e realizada no ano passado. Os dados dos contratos foram publicados quarta-feira no portal Base.





O montante global da concessão dos 11 lotes, num total de 663 postos de carregamento, triplica o valor mínimo de licitação, que se situava em 1,65 milhões de euros.