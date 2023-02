Powermedia com receitas de 108 milhões em 2022

Leia Também Carat sobe 7% em ano de pandemia

A Powermedia alcançou em 2022 uma faturação de 108,5 milhões de euros, naquilo que o grupo de compras de espaço publicitário considera ser "o seu melhor resultado de sempre". Empresa conseguiu mesmo dobrar o volume de faturação no espaço de cinco anos.Em comunicado, a empresa de Pedro baltazar adianta que "atingiu um novo recorde de receitas em 2022 ultrapassando os 108 milhões de euros de faturação", um montante que a situa, "de acordo com a Mediamonitor", como a "segunda maior central de compras do mercado português"."Em relação a 2019, o último ano antes do impacto da pandemia no mercado, a Powermedia cresceu, até 2022, cerca de 38%, enquanto o mercado cresceu 4% no mesmo período", adianta no mesmo documento.Para os acionistas da Powermedia, a Carat e a Nova Expressão, os números do ano passado "espelham o rigor e a exigência das agências de meios que integram a Powermedia, assim como as sinergias obtidas com os grupos de media nacionais, ao mesmo tempo que reforçam o seu posicionamento no setor em termos de credibilidade, transparência e sustentabilidade"."Com a conclusão do plano estratégico 20-22 inicia-se um novo ciclo onde um dos pontos mais importantes é o desenvolvimento de um cluster digital, que reforçará a relação com as plataformas tecnológicas internacionais, como a Alphabet e a Meta, em ligação com os meios nacionais, potenciando as vantagens recíprocas que podem oferecer, nomeadamente na compra programática", adianta também a empresa.