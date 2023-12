Prazo da consulta pública do relatório sobre o aeroporto prolongado até 26 de janeiro

A comissão técnica independente prorrogou o prazo da consulta pública sobre o relatório ambiental do novo aeroporto por mais uma semana, até 26 de janeiro, devido às festas do final do ano, anunciou esta sexta-feira."A Comissão Técnica Independente (CTI) do novo aeroporto prorrogou até ao dia 26 de janeiro o prazo de consulta pública sobre o Relatório Ambiental, que apresentara na sua 3.ª conferência, no dia 5 de dezembro, devido à época festiva de Natal e Ano Novo, que integra também dois dias de tolerância de ponto", informou, em comunicado.O período de consulta pública do relatório preliminar estava previsto decorrer desde 06 de dezembro de 2023 até 19 de janeiro, mas é assim prolongado por mais cinco dias úteis.Após a receção de contributos durante a consulta pública, a CTI vai elaborar o relatório final, incluindo as participações que revelem "racionalidade", "mérito", "oportunidade e pertinência técnica".A CTI responsável pela avaliação estratégica ambiental para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa apresentou, em 05 de dezembro, o relatório preliminar, que servirá de base para a decisão do Governo sobre o novo aeroporto.A comissão considerou que, das nove opções em estudo, Alcochete é a que apresenta mais vantagem, com uma primeira fase em modelo dual com o Aeroporto Humberto Delgado, passando depois para uma infraestrutura única na margem sul do rio Tejo.Foi também considerada viável a opção de Vendas Novas, nos mesmos moldes, isto é, primeiro em modelo dual, passando depois para aeroporto único.