Preço da eletricidade francesa atinge recordes nos 495 euros

O setor energético francês atingiu valores recorde esta terça-feira, depois de uma subida acentuada dos preços do gás ter feito aumentar o custo da produção de eletricidade.



Em França o preço disparou, com os contratos para o próximo ano a encarecerem 4,6% para 495 euros por megawatt-hora, um valor recorde. Menos de metade da capacidade nuclear da Electricité de France está disponível, o que significa que França tem de importar mais energia de países vizinhos em períodos de pico, lembra a Bloomberg.

Leia Também UE fecha acordo para reduzir consumo de gás em 15%

"Preços mais elevados de gás e carvão estão a alimentar a subida dos preços da eletricidade na Europa. Os preços franceses também estão a ter impacto nos mercados vizinhos, que já estão sob significativo stress devido aos preços elevados do gás e do carvão", explica à Bloomberg, Jean-Paul Harreman, diretor do EnAppSys BV.Na semana passada, o operador da rede energética francesa tomou uma decisão de emergência para garantir o fornecimento de eletricidade do Reino Unido.Esta terça-feira, os países da União Europeia fecharam um acordo para reduzir em 15% o consumo de gás, até ao inverno.