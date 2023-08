Preço do gasóleo sobe a partir de segunda-feira. Gasolina mantém-se inalterada

revelou fonte do setor ao Negócios. O aumento será de um cêntimo. Já no caso da gasolina os preços vão manter-se inalterados.De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, o preço médio do gasóleo simples é neste momento de 1,693 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se situa nos 1,823 euros por litro.

Com o aumento, o preço do gasóleo deverá fixar-se nos 1,694 euros por litro a partir da próxima semana. Haverá, por isso, uma diferença de 0,13 euros entre ambos. nível mais elevado deste ano.Os preços médios diários são apurados pela DGEG com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros.