Gasóleo fica dois cêntimos mais caro e gasolina sobe 1,5 cêntimos para a semana

Os combustíveis voltam a subir na próxima semana. O gasóleo deverá registar um aumento de dois cêntimos por litro e a gasolina de 1,5 cêntimos por litro, revelou fonte do setor ao Negócios.





Assim, a partir de segunda-feira, 28 de agosto, o preço médio do gasóleo simples praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,723 euros por litro e da gasolina 1,87 euros por litro.





De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, o preço médio do gasóleo simples é neste momento de 1,703 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se situa nos 1,855 euros por litro.





Os preços dos combustíveis estão a subir há oito semanas consecutivas, estando no nível mais elevado deste ano.





Leia Também Preço da gasolina vai subir na próxima semana. Gasóleo desce





Esta atualização dos preços ocorre apesar de o petróleo estar prestes a registar uma segunda semana de perdas, pressionado pelas prespetivas em torno do futuro da economia chinesa e pelas notícias que dão conta das negociações entre EUA e Venezuela, que visam levantar as sanções norte-americanas que impedem a exportação de crude.



Os preços médios diários são apurados pela DGEG com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros.





(Notícia corrigida às 12:51 horas com o número de semanas consecutivas de subida dos combustíveis, passando de seis para oito semanas).