Preço dos chocolates vai subir 10% este ano

A subida é esperada pela Nestlé Portugal e vai combater custos com a produção do chocolate, que aumentaram 20% no ano passado. O preço do açúcar duplicou e os gastos com energia e transporte dispararam 200%, revelou ao Negócios a empresa que em 2022 faturou mais 15% nos chocolates face a 2019.



Bruno Martiniano, responsável da Nestlé Portugal pelo mercado dos chocolates, diz que as vendas no Natal são “cruciais”. Mariline Alves Ana Petronilho anapetronilho@negocios.pt 09:30







Em média, o preço dos chocolates, quer seja em tabletes, em snacks ou em bombons, vai subir cerca de 10% este ano. A previsão é avançada ao Negócios por Bruno Martiniano, "business development manager confectionery & food" da Nestlé Portugal, que diz que os preços "vão continuar a subir, seguramente", para fazer face "ao aumento dos custos" que se acentuaram "muito no final do ano", aos quais

