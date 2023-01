Preço dos fretes cai 80% com nova “tempestade perfeita”’

A retração acentuada do consumo, aliada ao escoar de “stocks” que os novos navios no mercado permitiram, formou “uma outra tempestade perfeita”, agora no sentido contrário. Para o diretor executivo da Agepor, o que está na origem da queda abrupta dos fretes “são péssimas notícias”.

