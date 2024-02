Preços na produção industrial caem 4,3% em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os preços na produção industrial registaram uma queda homóloga de 4,3% em janeiro, quando em dezembro do ano passado tinham caído 4,5%, anunciou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).O índice de preços na produção industrial (IPPI) "registou uma diminuição homóloga de 4,3% em janeiro, superior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) face a dezembro", esclareceu o INE em comunicado.O instituto de estatística refere ainda que para esta evolução "foi determinante o agrupamento de energia, cuja taxa de variação passou de -12,9% em dezembro para -9,9% em janeiro, originando contributos de -2,9 [pontos percentuais] p.p. e -2,1 p.p., respetivamente".No caso de se excluir o agrupamento de energia, a quebra foi de -2,8%, contra uma contração de 2,1% em dezembro passado.Em termos mensais, os preços na produção industrial registaram um aumento de 0,3% em janeiro, contra uma subida de 0,1% no mesmo mês do ano passado.