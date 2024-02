Preços na produção industral caem 10,6% em dezembro na Zona Euro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os preços na produção industrial na Zona Euro caíram 10,6% em dezembro em comparação com o mesmo mês de 2022. Considerando a totalidade dos países da União Europeia (UE) a descida foi de 10%. As estimativas são do Eurostat e foram divulgadas esta segunda-feira. Portugal também registou uma queda, mas de 4,9%.

A tendência mantém-se, assim, de descida e ainda mais acentuada do que em novembro quando a quebra registada tinha sido de 8,8% nos países da área do euro e 8,1% na média dos 27 Estados-membros da UE (menos 7,5% no caso concreto de Portugal).

Contas feitas, os preços médios anuais nos produtores industriais diminuíram 3,2% na área do euro e 2,1% na UE ao longo de 2023 e em comparação com 2022, sinalizando o processo de desinflação na Europa.

Na variação em cadeia - em comparação com Novembro de 2023 - os preços caíram 0,8% na Zona Euro e 0,9% na UE. Em Portugal a tendência foi também de descida, fixando-se nos 0,3%, abaixo dos -2% de novembro.

A maior descida mensal no último mês do ano verificou-se na Irlanda (-12.0%), Países Baixos (-1.8%) e Estónia (-1.4%). Registaram-se ainda aumentos na Grécia, (+1.0%), Bélgica, (+0.5%), Chipre e Luxemburgo (ambos com +0.3%) e também em França (+0.1%).