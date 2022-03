Prejuízos de companhia aérea chinesa Air China aumentam face à pandemia

Leia Também França e Alemanha retaliam decisão de Pequim de suspender voos

Os prejuízos da companhia aérea de bandeira da China, a Air China, aumentaram 15,5%, em termos homólogos, em 2021, fixando-se no equivalente a 2.346 milhões de euros, devido às restrições de viagens causadas pela pandemia.Na declaração de resultados, enviada esta quinta-feria à Bolsa de Valores de Hong Kong, a empresa assegurou que a sua situação não é única, já que a pandemia fez com que as "companhias aéreas de todo o mundo estejam a sofrer dificuldades operacionais".No entanto, em 2019, o último ano antes da pandemia, o lucro líquido da empresa já tinha caído 12,7%, em termos homólogos, devido à crescente concorrência que enfrenta nas suas rotas com a Europa e a América do Norte.Em 2021, o volume de negócios total do grupo subiu 7,2%, para 74.532 milhões de yuans (10.513 milhões de euros), embora se deva recordar que, no ano anterior, caiu 49%.A Air China transportou mais de 69 milhões de passageiros no ano passado, 0,5% a mais face a 2020, mas ainda quase 40% a menos do que no último exercício antes da pandemia.O decréscimo significativo advém principalmente das rotas internacionais. Em 2021, a Air China transportou apenas cerca de 301.000 passageiros a partir de e para a China. Isto representa uma redução de 86,6%, em termos homólogos, e de 98,2%, se comparado com os dados de 2019.Os viajantes no continente chinês representaram 98,5% do total e, ao contrário dos viajantes internacionais, aumentaram 3,3%, em termos homólogos, em 2021.A China mantém as suas fronteiras praticamente fechadas há dois anos, período em que limitou o tráfego aéreo internacional a aproximadamente 2% do que era antes da pandemia, o que resultou num aumento significativo nos preços dos bilhetes, que agora podem custar até onze vezes mais.Mas o segmento de transporte de carga da Air China foi reforçado. Em 2021, a faturação aumentou 29,9%, em termos homólogos, para 11.113 milhões de yuans (1.567 milhões de euros). Face a 2019, o aumento foi de quase 94%.As despesas operacionais da companhia aérea cresceram 12,3%, para 95.465 milhões de yuans (13.466 milhões de euros), principalmente devido à subida dos custos de combustível.