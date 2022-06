Pret a Manger entra em Portugal e Espanha após acordo com a Ibersol

O grupo Ibersol chegou a acordo com a cadeia britânica de sanduíches e cafés Pret A Manger para a expansão desta marca em Portugal e Espanha. O objetivo é "criar uma sólida rede de restaurantes", informou a cadeia portuguesa de restauração em comunicado divulgado esta noite junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O acordo com a Pret A Manger prevê a abertura de 70 novas unidades em Portugal e Espanha nos próximos 10 anos, com presença tanto no segmento de retalho como no segmento travel", detalha o documento.

A Pret A Manger, fundada há mais de 30 anos em Londres e detida pela JAB Holding Co., é uma empresa que conta com mais de 570 unidades repartidas por seis mercados: Reino Unido, Estados Unidos, Hong Kong, Singapura, Dubai e Europa (França, Suíça, Bélgica e Alemanha).A Ibersol, recorde-se, explora espaços de marcas como a Burger King (cuja venda dos 119 estabelecimentos em Portugal e Espanha está em negociação com a RBI até 30 de junho), Pizza Hut, KFC, Pans ou Pasta Caffé.

No passado dia 18 de março, a Ibersol - a par com Novabase, Pharol e Ramada - negociou no índice de referência da bolsa nacional pela última vez e transaciona agora no PSI Geral. Após o fecho daquela sessão, a empresa de restauração disse adeus ao agora designado PSI (que deixou de ter 19 cotadas para passar a ter apenas 15, em resultado da revisão do índice).



(notícia atualizada pela última vez às 00:017 de 14 de junho)