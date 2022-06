Negociações da Ibersol com RBI para venda da Burger King decorrem até 30 de junho

A Ibersol, que tem estado a negociar uma oferta vinculativa da Restaurant Brands Iberia (RBI) para a aquisição dos restaurantes da insígnia Burger King em Portugal e Espanha, por via da compra das sociedades Iber King – Restauração e Lurca, anunciou que as conversações vão prosseguir depois da nova oferta.

No passado dia 6, recorde-se, a Ibersol anunciou que discordava dos ajustamentos feitos entretanto pela RBI na sua oferta e informou que a empresa poderia rever os termos dessa oferta até 10 de junho.

A Ibersol tinha já alargado três vezes o período de negociações exclusivas para a venda à RBI, "masterfranchiser" da Burger King em Portugal e Espanha, dos 119 restaurantes da marca que a empresa portuguesa detém em território nacional por via de contratos de franquia.

"Ainda que a oferta vinculativa continue a partir do enterprise value indicado a 10 de março, de 250 milhões de euros, numa base cash and debt-free, a RBI apresentou um conjunto de ajustamentos respeitantes à evolução futura do EBITDA e/ou geração de cash flows que entende conduzir a um enterprise value de 212 milhões de euros, acrescido de 7,3 milhões relativos a créditos fiscais e 3 milhões do investimento em dois restaurantes adicionais abertos em 2022", referia a Ibersol no comunicado de 6 de junho.

Na noite deste domingo, 12 de junho, a Ibersol disse em novo comunicado que tinha recebido uma oferta vinculativa revista da RBI, que inclui um 'enterprise value' de 250 milhões de euros, "numa base 'cash and debt-free'", tal como antes.

Mas a este valor acrescem agora "sete milhões relativos a créditos fiscais e três milhões [de euros] do investimento em dois restaurantes adicionais abertos em 2022, sujeitando o pagamento de parte do preço (no valor de 13 milhões de euros) à verificação de condições relacionadas com a evolução futura do EBITDA [resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] e/ou geração de cash flows", bem como "à realização de 'due diligence' adicional e à discussão da documentação contratual da potencial transação", segundo o comunicado.

Entretanto, num outro comunicado divulgado nesta segunda-feira à noite, a Ibersol informa que o seu conselho de administração "deliberou hoje dar continuidade às negociações com a Restaurant Brands Iberia com relação à potencial aquisição dos restaurantes da insígnia Burger King em Portugal e Espanha por aquela proposta (…), na sequência da análise da oferta vinculativa revista recebida da parte da RBI".

"Neste contexto, as negociações com vista à discussão da documentação contratual da potencial transação, nas suas vertentes jurídica e financeira, decorrerão até ao próximo dia 30 de junho", acrescenta.

A Ibersol, além da Burger King, explora espaços de marcas como a Pizza Hut, KFC, Pans ou Pasta Caffé.