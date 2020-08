Primavera BSS: “Optámos por manter os 350 colaboradores e esperar por melhores dias”

A tecnológica bracarense, que vinha de um ano de 2019 “excecional”, com as vendas a crescerem 20%, para 30 milhões de euros, bateu de frente com a covid-19. Cortou nos salários, mas a medida só durou um mês. A recuperação está já em velocidade de cruzeiro.

