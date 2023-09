Procura leva Fixando a entrar na área automóvel. Prestadores devem dobrar faturação num ano

Leia Também Carros elétricos vendem o dobro do que os a diesel

Leia Também Mercado automóvel nacional cresce 34% até agosto

A plataforma Fixando lançou uma categoria destinada ao setor automóvel, à boleia da forte procura, prevendo que os prestadores de serviços, como empresas ou profissionais a título individual, faturem quatro milhões de euros até dezembro e dupliquem esse valor no intervalo de um ano.Em comunicado, enviado ao Negócios, a empresa justifica a abertura da nova categoria, que abrange uma ampla gama de serviços relacionados com automóveis, motos, viaturas elétricas, bicicletas e trotinetes, com a necessidade de "colmatar esta lacuna e dar uma resposta ao crescente número de pedidos".Entre 1 de janeiro e 31 de agosto, a plataforma registou um crescimento de 68% na procura por assistência, reparação e manutenção de veículos de diversas naturezas."Nos últimos anos, o mercado de compra e venda de veículos usados tem registado um crescimento significativo no ambiente online, com o surgimento de diversas plataformas para dar resposta a essa procura. No entanto, o setor de serviços de assistência, reparações e manutenção ainda carece de uma presença robusta nesse meio", explica Alice Nunes, diretora de novos negócios da Fixando, citada na mesma nota.Assim, dado o atual cenário, em que "cerca de 63% dos veículos em circulação em 2022 têm mais de 10 anos, de acordo com dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal, a procura por serviços de reparação e manutenção tornou-se uma prioridade para muitos proprietários de veículos" e a "tendência de redução na aquisição de carros novos e a introdução de novos tipos de veículos, como os elétricos e os de duas rodas, também a procura por serviços especializados aumentou consideravelmente", assinala a mesma responsável.A Fixando conta com já com mais de 1.200 especialistas e empresas do setor inscritos na plataforma, mas planeia expandir ainda mais, e atingir os 3.000 profissionais até ao final do ano, revela, dando conta que, para o efeito, lançou uma campanha de angariação, oferecendo um mês gratuito de utilização da plataforma a profissionais deste setor."Com esta iniciativa, a Fixando está, não apenas a preencher uma lacuna no mercado, mas também a proporcionar um ambiente confiável para proprietários de veículos encontrarem os serviços de que precisam, enquanto permite que especialistas e empresas locais alcancem uma audiência maior", reforça Alice Nunes.A funcionar em Portugal desde 2017, a Fixando tem inscritos mais de 60 mil "especialistas", incluindo "freelancers" e empresas" em diversas categorias.A área de serviços para a casa, que inclui remodelações ou pinturas, isolamentos, figura como a mais procurada, estimando-se que em 2022 tenha gerado aos prestadores uma faturação na ordem dos 30 milhões de euros, um valor que deve ascender aos 40 milhões à luz das estimativas para este ano, segundo dados facultados ao Negócios. O valor faturado varia, no entanto, muito dentro da própria categoria.