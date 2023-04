Produção industrial aumenta na Zona Euro. Portugal com terceira maior descida mensal

A produção industrial aumentou 2% na Zona Euro e 2,1% na União Europeia (UE) em fevereiro de 2023 quando comparada com o mesmo período do ano anterior, divulgou esta quinta-feira o Eurostat.

Já face ao mês anterior, janeiro, este indicador avançou 1,5% na Zona Euro e 1,4% na UE. Isto depois de no primeiro mês do ano ter aumentado 1% no conjunto dos países da Zona Euro e 0,4% no bloco europeu.