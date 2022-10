Produção industrial sobe 0,9% em setembro

Leia Também Produção industrial sobe 4,9% em agosto

Leia Também Preços na produção industrial seguem em rota ascendente em agosto

O índice de produção industrial subiu 0,9% em setembro, em comparação com igual período do ano passado. Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, apesar da variação homóloga ser positiva, houve um abrandamento na produção industrial face ao mês anterior.Os dados do INE apontam para que, em setembro, a produção industrial no país tenha sido inferior em 4,5 pontos percentuais ao registado em agosto.Excluindo o agrupamento de energia, a variação homóloga do índice foi de 2,2%, quando no mês anterior tinha sido de 6,5%. Já a taxa de variação da produção nas indústrias transformadoras fixou-se em 2% em outubro, o que compara com os 5,9% verificados no mês de agosto.O INE sinaliza que todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas menos favoráveis do que as observadas no mês anterior, com destaque para a energia e os bens intermédios, que apresentaram contributos negativos. Na energia, a taxa de variação foi de -5,4%, enquanto nos bens intermédios, foi de -1,3%.Os bens de consumo apresentam, no entanto, "o contributo mais influente para a variação do índice total" (de 1,4 pontos percentuais), ao registarem uma taxa de variação de 4,1%, menos 1 ponto percentual do que no mês anterior. Já os bens de investimento contribuíram com 0,9 pontos percentuais para o índice, em resultado da variação homóloga registada em setembro (6,6%).No que toca à variação mensal, o índice de produção industrial caiu 2,5% em setembro, depois de em agosto ter crescido 2,8%. À exceção da energia, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações negativas, contribuindo negativamente para a variação do índice total. Na energia, a variação foi de 2,5%, o que compara com os 0,2% registados no mês anterior.