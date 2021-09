Produtora de Casa de Papel faz "jackpot" com sucesso da série

A quinta e última parte de "La Casa de Papel" chegou esta sexta-feira ao Netflix. Uma estreia há muito esperada pelos fãs da série espanhola, que conquistou milhões de seguidores um pouco por todo o mundo. Um sucesso que rendeu milhões à sua produtora: desde o lançamento, em 2017, as receitas disparam 420%.

Ao contrário da reação inicial do público espanhol à série – produtora chegou a equacionar descontinuar a série – a Casa de Papel fez sucesso em vários países e era um dos programas mais aguardados pelos subscritores da Netflix. Sendo esta a última parte da série que reúne a equipa de assaltantes mais aclamada do mundo, é altura para fazer contas. E a Vancouver Media, a produtora espanhola responsável pela série, não poderia estar mais satisfeita.

A produtora de Álex Pina viu as suas receitas dispararem 424% desde a estreia da série em 2017, quando se estreou no canal espanhol Antena 3, segundo os cálculos do Cínco Días.

As receitas da produtora fixaram-se em 8,8 milhões de euros, em 2017, quando no final de 2020 ascendiam a 46,1 milhões de euros, cinco vezes mais que os valores registados em 2017.

De acordo com o Cínco Días, a equipa de gestão, num comunicado, justifica o rápido crescimento dos números com "o rápido crescimento da companhia, traduzido num maior número de projetos de produção de séries".

Depois do sucesso da Casa de Papel a produtora avançou com a série "Sky rojo" e "White Lines", ambas transmitidas na Netflix. Além destas duas séries, a produtos produziu ainda o "El embarcadero", emitido pela Movistar +.