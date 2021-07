Programa para edifícios + sustentáveis já pagou 180 mil euros

O ministro do Ambiente e da Transição Climática anunciou esta quarta-feira no Parlamento que o Programa de Apoio a Edifícios + Sustentáveis, lançado há três semanas com 30 milhões de euros destinado a melhorar a eficiência energética das habitações dos portugueses, já pagou os primeiros apoios no valor de 180 mil euros.



De acordo com João Pedro Matos Fernandes, até ao início desta semana havia já cerca de 11 mil candidaturas submetidas.





O governante disse ainda que ainda este mês de julho terá início o projeto para a distribuição de vales para o combate à pobreza energética para famílias mais carenciadas, abrindo o processo para "identificar e listar as empresas que estão em condições de fazer as intervenções".No final de agosto ou início de setembro, frisou Matos Fernandes, serão distribuídos 20 mil desses vales a 20 mil famílias, que beneficiam hoje da tarifa social da eletricidade.Este programa, que tem uma dotação total de 130 milhões no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tem o objetivo de chegar a 100 mil famílias com carências económicas.