Prolongar subsídio a grandes consumidores de energia custa até 12 milhões

serviço de interruptibilidade será prolongado até 31 de dezembro. Segundo o secretário de Estado da Energia, a medida vai custar até 12 milhões de euros.





Deveria ter terminado a 31 de outubro, sendo substituído pela Banda de Reserva de Regulação. No entanto, na semana passada, o Governo anunciou que o"O valor líquido será menor, porque algumas destas empresas incumpriram seu contrato de interruptibilidade quando houve aquele quase apagão em julho. Na realidade, o custo líquido é um pouco menor que este. Porque eles têm que pagar penalizações e portanto o valor baixa depois baixa", explicou João Galamba esta sexta-feira, à margem de uma conferência organizada pela Elecpor.O prolongamento do subsídio que é pago aos grandes consumidores de energia pela disponibilidade para deixar de consumir, e que custa 100 milhões de euros por ano ao sistema, deve-se à implementação do novo produto, a Banda de Reserva de Regulação, que será baseado em leilões, explicou o governante.

"A ERSE está a terminar o produto substituto, que tem vários procedimentos até estar plenamente em vigor. Prolongámos a interruptibilidade até 31 de dezembropara dar tempo à ERSE, e aos agentes de mercado, para testarem o produto, fazerem um leilão. E também para não haver dúvidas sobre o momento em que um acabava e o outro começava. Assim temos dois meses para, calmamente, implementar este novo produto".



O fim do serviço de interruptibilidade foi uma exigência de Bruxelas, considerou o subsídio incompatível com as regras europeias em matéria de auxílios de Estado.

Segundo João Galamba, a Comissão Europeia não colocou entraves ao prolongamento até 31 de dezembro. "Face à situação atual do mercado, aos preços do gás, não levantará problemas. Evitamos dois meses de sufoco, é uma ajuda que entendemos ser justificada e necessária para a indústria", ressalvou o secretário de Estado.



Além da Banda de Reserva de Regulação, os grandes consumidores terão em vigor a 1 de janeiro a nova tarifa de acesso às redes, que vai cair até 94% face a este ano.