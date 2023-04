Proveitos do alojamento turístico cresceram mais de 60% em fevereiro

Leia Também Maioria dos europeus planeia viajar antes de agosto para evitar multidões e preços altos

Os proveitos do setor do alojamento turístico cresceram mais de 60% em fevereiro, face a igual período do ano passado, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os maiores crescimentos nos proveitos aconteceram na área metropolitana de Lisboa e na região autónoma da Madeira.Os dados do INE revelam que, em fevereiro, o setor do alojamento turístico registou 1,7 milhões de hóspedes, mais 33% face ao ano passado, e 4 milhões de dormidas, que corresponderam a uma subida de 38,5%. Com isso, os proveitos totais aumentaram 60,3% para 245,7 milhões de euros. Já os proveitos de aposento subiram 62% para 179,5 milhões.Em comparação com fevereiro de 2020, "quando ainda não se observavam em Portugal efeitos significativos da crise pandémica, registaram-se aumentos de 26,4% nos proveitos totais e 30,3% nos relativos a aposento".Em fevereiro, a evolução dos proveitos foi positiva nos três segmentos de alojamento. Na hotelaria, os proveitos totais aumentaram 62,2%. Já os estabelecimentos de alojamento local apresentaram uma subida dos proveitos de 55,9% e o turismo no espaço rural e de habitação registou um aumento de 29,2%.Em termos regionais, a área metropolitana de Lisboa concentrou 37% dos proveitos totais, seguida pelo Norte (16,3%), o Algarve (15,6%) e a região autónoma da Madeira (15,4%). Na área metropolitana de Lisboa, os proveitos totais do setor do alojamento turístico aumentaram 82,5%, enquanto na Madeira subiram 78,8%.

O rendimento médio por quarto disponível foi de 36,3 euros, mais 49,5% face ao ano anterior, e o rendimento médio por quarto ocupado atingiu 79,3 euros. Os valores de rendimento médio por quarto disponível mais elevados foram registados na área metropolitana de Lisboa (58,7 euros) e na Madeira (56,4 euros).



Entre os municípios com maior representatividade no total de dormidas, o INE destaca que Albufeira "continuou a apresentar redução das dormidas face a 2020 (-21,4%), tanto de residentes (-31,1%) como de não residentes (-19,3%)".



No conjunto dos primeiros dois meses de 2023, as dormidas totais cresceram 52,9%. Houve uma subida de 27,2% nos residentes e 70,6% nos não residentes, que corresponderam a aumentos de 75,6% nos proveitos totais e de 77,9% nos

relativos a aposento.





Considerando estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude, houve 3,3 milhões de hóspedes e 8,1 milhões de dormidas nos primeiros dois meses do ano.