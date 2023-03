Leia Também Dormidas de estrangeiros duplicaram em janeiro

O número de hóspedes e de dormidas manteve a tendência de crescimento em fevereiro deste ano. O setor do alojamento turístico registou 1,7 milhões de hóspedes e 4 milhões de dormidas nesse mês, o que corresponde a um aumento de 33% e 38,5%, respetivamente"Os níveis atingidos em fevereiro de 2023 foram superiores aos observados em fevereiro de 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE). Face a esse período pré-pandémico, o crescimento foi de 4,3% no número de hóspedes e 5,9% nas dormidas.As dormidas continuaram a superar os valores pré-pandemia em todos os segmentos de alojamento, com as noites em estabelecimentos hoteleiros a liderarem as subidas (39,9%). Contudo, o crescimento de dormidas de residentes abrandou. "Em fevereiro, o mercado interno contribuiu com 1,4 milhões de dormidas e os mercados externostotalizaram 2,7 milhões de dormidas. Comparando com fevereiro de 2020, observaram-se aumentos de 4,9% nas dormidas de residentes (+9,5% em janeiro) e 6,5% nas de não residentes (+4,7% em janeiro)", afirma o INE.No mês em causa, "32,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes".Todas as regiões portuguesas viram aumentos nas dormidas em fevereiro, tendo a Área Metropolitana de Lisboa concentrado 30,8% do valor total, seguindo-se o Algarve (19,5%), o Norte (17,2%) e a Madeira (15,3%). Comparado a fevereiro de 2020, apenas o Algarve e os Açores estão abaixo dos níveis pré-pandemia (-6,8% em ambos).A média do número de noites também acelerou em fevereiro. "A estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico aumentou 4,1% para 2,45 noites", revela ainda o instituto de estatísticas.Os residentes no Reino Unido continuaram liderar em termos de dormidas, representando 16,9% do total das dormidas de estrangeiros em fevereiro. Representa um aumento de 2,2% face a fevereiro de 2020."Os mercados alemão (quota de 11,3%) e espanhol (quota de 10,2%) decresceram 4,9% e 2,6% face ao período pré-pandemia, respetivamente".Ao todo, os 17 principais mercados registaram aumentos em fevereiro, representando 86,1% das dormidas de estrangeiros. O mercado polaco foi o que mais cresceu face à pré-pandemia, 58,9%, seguido pelo norte-americano (49,6%), irlandês (32,8%). "Os maiores decréscimos observaram-se nas dormidas de hóspedes suecos (-28,5%), dinamarqueses (-11,0%) e brasileiros (-7,6%).