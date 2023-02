PRR: IAPMEI seleciona 13 polos de inovação digital com 68 milhões de financiamento

O IAPMEI selecionou 13 polos de inovação digital para receber financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que representam um investimento de 68 milhões de euros, indicou o Governo."O IAPMEI [Agência para a Competitividade e Inovação] selecionou 13 dos 17 polos de inovação digital candidatos para receber financiamento da componente 16 do PRR no âmbito do processo de reconhecimento nacional e de acesso à Rede Europeia de 'Digital Innovation Hubs' (DIH)", anunciou o Ministério da Economia e do Mar.Destas, 12 foram selecionadas para a DIH, enquanto as restantes quatro aguardam o resultado da segunda 'call' europeia.No total, as 13 candidaturas selecionadas representam 68 milhões de euros de investimento, sendo que está prevista a prestação de serviços de transição digital a 4.977 empresas, até setembro de 2025.Os DIH | Polos de inovação Digital incluem centros de competências digitais para a adoção de tecnologias digitais avançadas pelas empresas."Com o apoio dos DIH, as PME [pequenas e médias empresas] têm a possibilidade de aceder a competências digitais avançadas, obter formação especializada, aconselhamento e apoio para acesso a financiamento necessário à sua transição digital, bem como colaborar com outras PME, empresas de maior dimensão e entidades do sistema de investigação e inovação", apontou.O montante total do PRR (16.644 milhões de euros), gerido pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal, está dividido pelas suas três dimensões estruturantes -- resiliência (11.125 milhões de euros), transição climática (3.059 milhões de euros) e transição digital (2.460 milhões de euros).Da dotação total, cerca de 13.900 milhões de euros correspondem a subvenções e 2.700 milhões de euros a empréstimos.Este plano, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.