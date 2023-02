IAPMEI seleciona 22 candidaturas a apoio à descarbonização superior a 9,7 milhões de euros

Leia Também PRR: IAPMEI seleciona 13 polos de inovação digital com 68 milhões de financiamento

O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação selecionou 22 das 39 candidaturas submetidas no âmbito do Aviso dos Roteiros para a Descarbonização, com um incentivo total de quase 9,8 milhões de euros, informou o Governo.Em comunicado, o Ministério da Economia e do Mar lembrou que "este aviso era dirigido às associações empresariais e centros tecnológicos dos diferentes setores industriais com competências técnicas orientadas para a valorização da atividade industrial".As despesas elegíveis dos projetos selecionados vão ser financiadas a 100%, até ao limite máximo de 500.000 euros, atribuídos sob a forma de subsídio não reembolsável.Segundo a mesma nota, foram selecionados "projetos na área da capacitação das empresas e elaboração de instrumentos de informação, que deem resposta nomeadamente, à elaboração ou atualização relevante de Roteiros setoriais para a neutralidade carbónica que permitam identificar as soluções tecnológicas e de alteração de processos mais inovadoras, eficazes, específicas para a indústria nacional e eficientes em termos de custos e incorporando maior inovação, promovendo a sua discussão e disseminação".Entre os projetos selecionados estão "propostas de trajetórias custo-eficazes de reduções de emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE)", "identificação das principais tecnologias de descarbonização, disponíveis para o setor em causa", ou "identificação de medidas de economia circular e medidas que contribuam adicionalmente para a melhoria da qualidade do ar e para a utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos".