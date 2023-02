IAPMEI alvo de buscas pela Polícia Judiciária

Leia Também IAPMEI seleciona 22 candidaturas a apoio à descarbonização superior a 9,7 milhões de euros

A gestão da organização mudou de mãos no final de janeiro, depois de, tal como avançou o Negócios, Francisco Sá - que ocupava o cargo em regime de substituição desde fevereiro de 2021 - ter apresentado a demissão como presidente do IPAMEI. Uma decisão que terá sido

forçada pelo ministro da Economia, segundo apurou o Negócios na altura. O cargo foi então assumido por Luís Pratas Guerreiro, até então adjunto de Costa Silva.



A sede do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, em Lisboa, foi esta terça-feira alvo de buscas pela Polícia Judiciária. A notícia foi inicialmente avançada pelo Expresso e posteriormente confirmada por fonte oficial da agência ao Negócios."Efetivamente estão a decorrer buscas, estamos em contacto com as autoridades", confirmou fonte oficial, apontando que as buscas decorreram durante a tarde desta terça-feira.A operação estará relacionada com o Fundo para Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial, que é gerido pelo IAPMEI e que se destina a ajudar empresas em situação económica difícil, de acordo com o Expresso.A Agência para a Competitividade e Inovação é da tutela do Ministério da Economia, que é liderado por António Costa Silva.