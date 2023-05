PSD quer ouvir ministro do Ambiente e administração do Metro sobre linha circular

Leia Também Governo admite rever posição e recuar na linha circular do metro de Lisboa

O PSD pediu esta sexta-feira a audição parlamentar do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e da administração do Metropolitano de Lisboa para esclarecer a possibilidade de alterações à linha circular, em obra, admitida esta semana pelo Governo.Num requerimento dirigido ao presidente da Comissão parlamentar Economia, os sociais-democratas saúdam a mudança, mas consideram "incompreensível esta forma de planear e programar obras", que dizem denotar "uma desorientação e precipitação absolutas na condução deste processo".Para o PSD, importa esclarecer "quais as alterações necessárias ao projeto inicial" e "qual o impacto no tempo de execução das obras implicadas e nos custos associados a essa eventual alteração", justificando os pedidos de audição da administração do Metropolitano de Lisboa e do ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro.Na terça-feira, o Governo admitiu que o funcionamento da futura linha circular do Metropolitano de Lisboa possa ser feito "em laço", sem transbordo na estação do Campo Grande para os passageiros da linha Amarela, remetendo a decisão para a empresa.O funcionamento da linha circular, tal como está definido, prevê que os passageiros que saiam das estações de Odivelas, Senhor Roubado, Ameixoeira, Lumiar, Quinta das Conchas e Telheiras tenham de fazer transbordo no Campo Grande se quiserem ir para outras zonas de Lisboa.Com a circulação "em laço", esse transbordo deixa de ser necessário e o comboio que sai da futura linha Amarela segue viagem pela nova linha circular.Em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática disse que a circulação na linha circular pode passar pelo funcionamento "habitualmente designado pela expressão 'em laço' ou a combinação destes tipos de funcionamento".As obras para a criação da linha circular foram anunciadas em 08 de maio de 2017 pelo presidente do conselho de administração da empresa, Vitor Domingues dos Santos, numa conferência de imprensa onde também esteve o então ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e o presidente da Câmara de Lisboa na altura, Fernando Medina.A linha circular foi muito contestada por movimentos de utentes e partidos políticos, e recebeu até uma recomendação da Assembleia da República para que o projeto fosse abandonado.Em setembro de 2021, o então candidato do PSD à Câmara de Lisboa e atual presidente, Carlos Moedas, propôs uma solução de linha "em laço".No início deste mês, o presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, Ricardo Mexia (PSD), defendeu a mesma ideia.A expansão da linha Circular, prevista inaugurar em 2024, tem um investimento total previsto de 331,4 milhões de euros. No entanto, em dezembro de 2018, o custo da obra foi fixado em 210 milhões de euros, valor revisto em junho de 2021 para 240 milhões de euros.