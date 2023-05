Ministério do Ambiente diz que "não há qualquer alteração" à construção da linha circular

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática afirmou esta terça-feira que "não há qualquer alteração das decisões tomadas ou sobre a continuidade das obras em curso" na linha circular do Metro de Lisboa.





A garantia do Governo surge num esclarecimento enviado às redações na sequência de notícias de que esta linha poderá sofrer alterações, segundo o presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, que após uma reunião com Duarte Cordeiro disse que o ministro "manifestou disponibilidade para rever aquela que é a solução definitiva, ou seja, a linha circular versus a nossa proposta, que é a linha em laço".





Na nota enviada, o gabinete de Duarte Cordeiro diz que o ministro do Ambiente e o secretário de Estado da Mobilidade Urbana reuniram-se com o presidente da Câmara de Lisboa, o presidente da Junta de Freguesia do Lumiar e a administração da Metro de Lisboa, para explicar a razão das intervenções que têm gerado perturbações na circulação, bem como a sua planificação.





"Nessa reunião, a linha circular foi também abordada", é referido pelo Ministério do Ambiente, que sublinha que "em devido tempo foi decidido estender a linha amarela do Rato ao Cais do Sodré na linha verde, criando a possibilidade de construir uma linha circular na zona central da rede do Metro de Lisboa".





"As intervenções em curso na estação do Campo Grande visam permitir a criação desta linha circular, sem colocar em causa a possibilidade de outros tipos de operação, como o funcionamento habitualmente designado pela expressão 'em laço' ou a combinação destes tipos de funcionamento", refere ainda na mesma nota, em que indica que "a decisão sobre o modelo de operação, simples ou combinado, será definida a seu tempo pelo Metro de Lisboa, suportada pelos estudos de procura e de operação que o fundamentarão".