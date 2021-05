Publicidade proibida aumenta rentabilidade da Sonae MC

A Sonae MC, que controla os súper e hipermercados Continente, fechou o primeiro trimestre deste ano com um aumento homólogo do volume de negócios de 6,6%. Na base comparável de lojas, o aumento foi de 3,6%, sendo que os valores comparam com um período “exigente” de 2020, marcado pelo açambarcamento que ocorreu no início do primeiro confinamento, em março do ano passado.





