PwC quer contratar 100 mil pessoas nos próximos cinco anos

A PwC anunciou esta terça-feira que pretende fazer crescer o número global de funcionários em mais de um terço, prevendo contratar 100 mil pessoas ao longo dos próximos cinco anos. De acordo com o Financial Times, esta medida integra o plano da consultora para investir 12 mil milhões de dólares (cerca de 9,9 mil milhões de euros, à atual conversão) em áreas como o recrutamento, formação, tecnologia e aquisições.Este plano, detalha o FT, terá sido pensado para tentar chegar a um mercado crescente de aconselhamento nas áreas ligadas ao ambiente, questões sociais e governação.Através da contratação das 100 mil pessoas, o total de trabalhadores da PwC ultrapassará a marca dos 300 mil trabalhadores. Atualmente, a empresa conta com 284 mil funcionários, resultantes do aumento das contratações nos últimos cinco anos.A empresa que pertence ao grupo das big four, usado para designar as quatro principais consultoras, vai alocar 3 mil milhões de dólares ao negócio da Ásia-Pacífico, que até junho do ano passado tinha gerado receitas de 6,4 mil milhões de dólares.Ainda na área das contratações, a PwC comprometeu-se ainda a tornar a força de trabalho mais diversa, disponibilizando 125 milhões de dólares para financiar estágios para estudantes negros e latinos. "Um dos maiores problemas que a nossa sociedade enfrenta é o fosso de oportunidades e o fosso de riqueza que se segue. Estamos a comprometer-nos com 125 milhões de dólares apoiar 25 mil estudantes universitários negros e latinos e prepará-los para carreiras através de acesso a formação em áreas de muita procura, ‘upskilling’, mentoria e a abrir caminho para ajudá-los a começar as carreiras", escreveu Tim Ryan, US chair, numa publicação partilhada na rede social LinkedIn.