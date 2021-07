Magic Beans abre escritórios no Porto e em Madrid e lança campanha de recrutamento

A portuguesa Magic Beans ampliou a rede de escritórios, passando a contar com um novo espaço no Porto e outro em Madrid, no país vizinho. A empresa criada em 2017 é um parceiro das soluções da Amazon Web Services (AWS) em Portugal.Os novos escritórios juntam-se às localizações da Magic Beans em Óbidos, Lisboa, Barcelona e Bruxelas. Em comunicado, a empresa liderada por Vítor Rodrigues indica que pretende aumentar a equipa de cerca de 40 pessoas, com o objetivo de chegar aos 60 trabalhadores até ao final deste ano.A empresa lançou uma campanha de recrutamento para contratar engenheiros informáticos numa fase inicial de carreira. A Magic Beans indica que está a "recrutar mais talentos" para "potenciar o crescimento em Portugal e à escala global"."Temos uma estratégia de crescimento alicerçada num objetivo claro: ser o melhor prestador de serviços de aconselhamento em estratégia e tecnologia para a adoção da cloud e, assim, contribuir para a transformação real de empresas e negócios, capacitando os nossos clientes com os recursos que lhes permitiram responder aos desafios de mercado agora e no futuro", refere o responsável da tecnológica. "Desde o início que a nossa estratégia é estarmos focados em poucas coisas e em fazê-las muito bem, de forma a podermos especializar-nos e exportarmos estas competências para outros países. Portugal goza de uma boa capacidade de funcionamento como nearshore à escala global que pretendemos aproveitar e incluir na nossa estratégia de crescimento global."A empresa anunciou ainda a disponibilização de uma nova oferta, chamada "Cloud Well Architect", com o objetivo de "facilitar e potenciar a implementação de estratégias" de adoção de cloud. Segundo a empresa, esta oferta pretende ir além da migração de cargas de trabalho aleatórias para a nuvem, capacitando os sistemas e as infraestruturas das empresas."É preciso compreender, que mesmo quando estamos a lidar com tecnologias de nova geração – como a cloud, há uma diferença enorme entre fazer uma migração pura e dura de cargas de trabalho e enveredar por uma estratégia de Cloud Adoption que transforma completamente a empresa, a forma de trabalhar e de fazer o seu negócio", explica o CEO da empresa. "A Magic Beans trabalha nesta segunda parte da equação, que entendemos ser a do futuro, e cuja urgência a pandemia veio sublinhar."