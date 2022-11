Qatar tem a cerveja mais cara do mundo, Angola engole a terceira. E Portugal?

O Qatar não tem uma seleção de futebol competitiva, tendo só embolsado derrotas nos jogos que fez no Mundial que está a organizar, mas lidera o Índice da Cerveja 2022, tendo ganho o título de país com a cerveja mais cara do mundo.

Tendo em conta o preço médio de uma garrafa de 33cl em 81 países, a comparadora de produtos financeiros HelloSafe elaborou um ranking em que o Qatar surge num destacadíssimo primeiro lugar, com um preço médio de 6,35 euros, enquanto Portugal ocupa a 52.ª posição com 91 cêntimos.

No segundo lugar surge a Noruega (3,42 euros) e em terceiro Angola (3,26 euros), com a Birmânia (24 cêntimos), Gana (56 cêntimos) e Hungria (61 cêntimos) a figurarem como os países com a cerveja mais barata.

Portugal, que é o sexto maior produtor de cerveja da Europa, apresenta o 7.º preço mais barato do velho Continente, mesmo à frente da Alemanha, que é o maior produtor europeu.

"Os preços consideram o valor médio de uma garrafa de 33cl de Heineken nos supermercados locais ou lojas onde a venda de álcool é permitida em 81 países de todo o mundo", refere a HelloSafe, que não levou em conta os preços em bares, hotéis e restaurantes.

De resto, a HelloSafe lembra que no Qatar, um país muçulmano conservador, "o álcool só pode ser comprado por residentes não muçulmanos numa loja governamental e em alguns bares e restaurantes de hotéis", e que os que podem comprar "ainda precisam de solicitar uma licença que autorize a compra de bebidas alcoólicas".

"Durante o Campeonato do Mundo, a venda de álcool é permitida, sem necessidade desta licença, apenas em ‘fan zones’ ao redor dos estádios e durante horas limitadas. No resto do país, as regras seguir-se-ão como habitualmente", remata.

Entretanto, a inflação galopante a que estamos a assistir tem também impactado o mercado da cerveja. "No início do ano, grandes cervejeiras como a Heineken e a Super Bock anunciaram que, devido ao aumento do preço das matérias-primas, não teriam outra escolha senão transmiti-lo ao consumidor final", recorda a promotora do Índice de Cerveja 2022.

"Agora, o anúncio do aumento do IABA (Imposto sobre o Álcool, Bebidas Alcoólicas e Bebidas Adicionadas de Açúcar) irá, mais uma vez, resultar num aumento dos preços para o consumidor", sinalizou a HelloSafe.