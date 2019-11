Quer viver na Arábia Saudita? Príncipe Salman vende vistos por 193 mil euros

Médicos, engenheiros e financiadores de 19 países foram os primeiros a conseguir, das mãos do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, a residência permanente na terra do petróleo. Uma abertura dos sauditas aos estrangeiros que depositem 193 mil euros nos cofres do reino.