Rangel expande plataforma no Montijo para gerir operação do Boticário

A Rangel Logistics Solutions vai assegurar a operação logística do Boticário em Portugal. Um reforço da atividade no setor da cosmética, perfumaria e beleza que levou a empresa a expandir a sua plataforma no Montijo e a investir num armazém de 7.000 metros quadrados.



A Rangel vai ficar responsável "por suportar as atividades regulares de logística e ainda as campanhas específicas para os canais de venda direta, lojas próprias e loja online das marcas 'O Boticário' e ainda 'Quem Disse, Berenice?', para Portugal e demais países europeus onde o Grupo Boticário detém presença", refere num comunicado.





Para a concretização desta operação, diz, "investiu sobretudo em várias tecnologias para suporte à produção e na expansão da sua plataforma do Montijo em cerca de 20%, projetando um armazém de 7.000m2, com capacidade para cerca de 9.000 paletes".

"Foi preciso adaptarmo-nos a um conjunto de especificidades associadas ao tipo de movimentação em armazém e respetiva preparação, pois o universo deixou de ser apenas nacional. Também o canal de vendas online cresceu muito, pelo contexto atual que atravessamos, o que nos leva a desafios constantes, onde rapidamente temos de ajustar o nosso modelo de negócio, para manter os níveis de serviço esperados pelo Boticário”, afirma Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics Solutions, citado no comunicado.

Por outro lado, Tiago Alves, Head of Finance do Grupo Boticário Portugal, diz ver a "Rangel Logistics Solutions como um parceiro com o conhecimento, capacidade de inovação e um foco na qualidade que será essencial para enfrentarmos os desafios dos próximos 35 anos", numa altura em que é preciso "ter a capacidade de servir os nossos clientes, onde quer que eles se encontrem, com o máximo de rapidez e qualidade".



A Rangel registou, em 2020, um volume de faturação de 203 milhões de euros, com 312.500 m2 de área logística.