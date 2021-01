Rangel instala-se no México para ganhar “a grande fábrica dos Estados Unidos”

Depois de ter debutado na internacionalização em 2007, com a abertura de uma filial em Angola, seguindo-se Moçambique em 2011, Brasil em 2013, e Cabo Verde em 2015, com "o objetivo de criar um triângulo logístico entre América, África e Europa", a Rangel Logistics Solutions acaba de instalar-se no México.

Com um investimento inicial de 750 mil euros, o grupo da família Rangel abriu este mês escritório na capital do país, a Cidade do México, prevendo a abertura de mais três escritórios neste mercado, nos próximos dois anos.

A escolha do México acabou por impor-se como "o passo seguinte, depois da abertura do Brasil em 2013, para reforçar a nossa presença na América Latina, até pela dimensão, força económica e industrial do país, que é a grande fábrica dos Estados Unidos", explica Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics Solutions, em comunicado da empresa enviado às redações, esta segunda-feira, 18 de janeiro.

A "grande aposta" da Rangel no México "é a logística internacional", passando também pela exploração de "oportunidades nos serviços de logística contratual, nomeadamente em logística industrial, no setor automóvel e em outras indústrias", detalha o grupo português.





"Neste país, a estratégia foi a de identificar os principais ‘players’ e estabelecer parcerias. Desta forma, é possível à Rangel apresentar soluções logísticas aos clientes, aparecendo como um único interlocutor que integra vários operadores", realçou.

"Cientes de que este é um país em que o setor logístico regista uma forte concorrência, com a presença de todos os grandes ‘players’ mundiais, nós temos a flexibilidade de um operador local, com capacidade de adaptação às diferentes oportunidades do mercado. Estamos confiantes e, com um forte crescimento no México e em toda América Latina, ganharemos peso no mercado ibérico enquanto operador logístico. Ao mesmo tempo, a crise que se vive atualmente é uma crise que põe em evidência a necessidade de transformação digital e este é uma das nossas grandes apostas", afirma Nuno Rangel, que promete que o grupo vai continuar "a expansão para outros países já em 2021".

No mesmo comunicado, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana, da qual a Rangel se tornou associada este mês, congratulou-se com este novo projeto do grupo Rangel no México.

"Dada a sua experiência nacional e internacional, dimensão e área de atividade, estamos certos que irá contribuir para que o grande mercado mexicano possa ser olhado cada vez com mais interesse pelas empresas portuguesas", frisou Miguel Gomes da Costa.

O grupo Rangel fechou o ano de 2020 com uma faturação na ordem dos 203 milhões de euros, mais cerca de 5% do que no ano anterior, e um efetivo a rondar os 2.100 trabalhadores.