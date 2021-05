Rangel lamenta que PRR "não tenha nada de muito especifico sobre setor da logística"

O CEO do grupo Rangel considera que o Plano de Recuperação e Resiliência tem margem para ser melhorado no setor na logística. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o gestor destaca também as oportunidades que o plano abre na ferrovia.

