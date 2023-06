Reciclagem de alumínio pode gerar ganhos de 6.000 milhões para a economia nacional

Leia Também Reciclagem têxtil poderia gerar cerca de 15 mil novos empregos até 2030

O presidente da Associação Portuguesa do Alumínio (APAL), Rui Abreu, acredita que o mercado deste metal pode crescer cerca de 200 milhões de euros. A nível europeu é esperado que até 2050 o aumento da reciclagem deste material possa atingir cerca de 6.000 milhões de euros de ganhos para a economia nacional.As previsões dão conta também de menos 39 milhões de toneladas de emissões de CO2 por ano com um maior nível de reaproveitamento do alumínio, avança o Dinheiro Vivo esta segunda-feira.Na visão deste responsável, é necessário que haja uma maior recolha de sucata, de modo a que a indústria atinja um consumo de 50% de alumínio reciclado até meados do século. Neste momento, revela Rui Abreu, a indústria nacional de extorsão de alumínio consome cerca de 90 mil toneladas ao ano, das quais cerca de 30% são de alumínio reciclado.De acordo com o presidente da APAL, todos os desperdícios do processo produtivo do alumínio, bem como da construção e de diversas indústrias, são já reciclados, sendo o sistema de recolha de latas no segmento alimentar a área menos desenvolvida.Neste momento, Portugal conta com quatro fundições de alumínio com uma capacidade produtiva instalada de 50 mil toneladas por ano. Do que produzem, 40% é destinado à exportação.