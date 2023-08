Citi compra 160 milhões de dólares em alumínio russo

Ao realizar esta transação o banco não viola as sanções, no entanto não é uma prática habitual, desde que começou a guerra na Ucrânia. Para já, não está claro se o alumínio ficará com o Citi, ou se este operou apenas como "trader".

Citi compra 160 milhões de dólares em alumínio russo









