Recusa definitiva de visto à Algarve Litoral confirmada

Por causa da situação gerada a partir da recusa de visto à Algarve Litoral, as subconcessionárias do Baixo Tejo e Litoral Oeste avançaram com pedidos de reposição de equilíbrio financeiro, processos que aguardam decisão do Governo.

Recusa definitiva de visto à Algarve Litoral confirmada









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.