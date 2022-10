Rede social de Donald Trump passa a estar disponível na Google Play

A Truth Social, a rede social do ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, está desde esta quarta-feira disponível para transferência na Google Play, a loja de aplicações mais popular para os smartphones com sistema operacional Android.A Google divulgou em comunicado que a aplicação do magnata republicano obteve acesso à plataforma porque está em conformidade com as diretrizes da empresa que, entre outras coisas, exige que as aplicações moderem efetivamente o conteúdo gerado pelo utilizador e removam mensagens que incitem à violência.Em agosto, o Google tinha informado a Truth Social que esta não estava a cumprir várias das suas políticas e recomendou à rede social "sistemas eficazes" para moderar o conteúdo gerado pelos utilizadores, uma das condições essenciais para obter acesso ao Google Play.A empresa proprietária, a Trump Media and Technology Group (TMTG), já tinha manifestado na semana passada a sua satisfação pela aplicação ter sido admitida na loja da Samsung nos Estados Unidos, a Galaxy Store.A Truth Social, lançada em 21 de fevereiro, foi criada como alternativa ao Twitter, rede social onde Trump ainda se encontra banido, e está disponível desde o início na App Store, da Apple, sendo que também pode ser acedida desde 'browsers'.O facto da aplicação não poder ser transferida até agora em modelos com Android afetou cerca de 44% dos utilizadores de smartphones dos EUA.Trump, utilizou constantemente durante a campanha eleitoral de 2016 e enquanto chefe de Estado as redes sociais, em especial o Twitter, para comunicar com os seus seguidores.O republicano acabou banido do Twitter, Facebook e YouTube após o ataque ao Capitólio em 06 de janeiro de 2021, o que o levou à criação do Truth Social para contornar esse veto.Atualmente, Trump é seguido por 4,18 milhões de pessoas, em comparação com os 88,8 milhões no Twitter e 35,4 milhões no Facebook que tinha antes de ser banido, por encorajar apoiantes a invadirem o Congresso norte-americano para impedirem a certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden.DMC // RBFLusa/Fim