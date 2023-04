Leia Também Sonaecom rompe de vez com Isabel dos Santos e passa a ser acionista direta da Nos

O Tribunal da Relação de Lisboa deu razão à Caixa Geral de Depósitos (CGD), autorizando a venda de ações da 'holding' Zopt, da empresária Isabel dos Santos, que penhorou para pagamento de 6,2 milhões de euros.A decisão do Tribunal da Relação de Lisboa ordena que se dê continuidade à execução das ações e dividendos da 'holding' Zopt (acionista da NOS), não dando razão à Justiça de Angola neste processo, que queria que fosse suspensa a venda dos bens por ter sobre eles um arresto preventivo.Em causa está a ação da CGD que levou a uma penhora de 124 milhões de ações e dividendos da Zopt, que pertenciam à executada Kento Holding (empresa de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos).Contudo, sobre essas ações penhoradas existia já um arresto preventivo de 2020 por parte de Angola, tendo então a Procuradoria-Geral de Angola requerido em 2022 ao juízo de execução do tribunal judicial da comarca de Lisboa que suspendesse a venda dessas ações considerando que isso poderia pôr em causa o arresto a favor do Estado Angolano, o que foi atendido pelo tribunal.A CGD recorreu, tendo agora a Relação de Lisboa considerado que o arresto preventivo não pode prevalecer sobre a penhora e que o ofício de Angola para impedir a execução com a venda dos bens não pode pôr em causa o reconhecimento e graduação de créditos, pelo que considera de "todo infundado exigir à CGD, na sua qualidade de credora pignoratícia, que possa vir a ter que aguardar meses ou mesmo anos até que o processo-crime, no âmbito do qual foram arrestadas as ações, chegue ao seu termo ou se levante o arresto decretado".Se isso fosse feito, diz a Relação, a CGD teria um "prejuízo inerente a essa demora" e seria o mesmo que pôr em causa o seu direito, pelo que considera que "não se vislumbra qualquer fundamento de ordem legal para que tivesse sido ordenada a sustação da execução, impedindo-se a CGD de prosseguir na satisfação coerciva do seu crédito".A Zopt, detentora da operadora NOS, era uma empresa detida em 50% pela Sonaecom e a restante metade por empresas de Isabel dos Santos.No ano passado, a Sonaecom deixou de ser acionista da Zopt, que passou a ser totalmente detida pela Unitel International Holdings e Kento Holding Limited (sociedades controladas por Isabel dos Santos), e foi resolvido o acordo parassocial que regia as relações entre os acionistas da Zopt.Assim, no final de 2022, a Zopt entregou ações representativas de 26,07% do capital social e dos direitos de voto da NOS à Sonaecom.Atualmente, a Sonaecom é diretamente titular de 26,07% do capital social da NOS, tendo a Zopt também 26% da NOS. A Sonae tem 10,78% da operadora.