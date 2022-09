Sonaecom rompe de vez com Isabel dos Santos e passa a ser acionista direta da Nos

A Sonaecom deixou de ser acionista da Zopt, onde detinha 50%, e, assim, a Sonae passou a controlar de forma direta e através de direitos de voto uma participação de 36,8% na Nos, informou esta quarta-feira a empresa presidida por Ângelo Paupério em comunicado à CMVM.A subsidiária do grupo liderado por Cláudia Azevedo refere que "procedeu à resolução" do acordo parassocial, deixando de ser acionista da Zopt.A Sonaecom indica que "amortizou" a sua participação na Zopt a troco de ações correspondentes a 26,075% do capital da Nos e "de uma importância em dinheiro".A concretização da operação fez-se da seguinte forma: a Sonaecom liquidou a participação de 50% que tinha na Zopt, a qual passa exclusivamente para a esfera da Unitel International e da Kento, sociedades controladas por Isabel dos Santos, e, em contrapartida, recebeu 26,075% do capital da Nos que se encontrava naquele holding.O comunicado refere ainda que a Soanecom vai receber uma quantia em dinheiro não especificada que resulta dos dividendos imputados à Zopt que ainda não tinham sido distribuídos devido ao arresto do bens de Isabel dos Santos, uma medida anunciada pela PGR de Angola no final do ano de 2019 e que Portugal acabou por replicar em junho de 2020 em relação aos bens que a empresária possuia no nosso país.Esta separação entre Isabel dos Santos da Sonaecom abre também a porta que as autoridades judiciais angolanas avancem para tomada de controlo da participação da empresária na operadora de telecomunicações nacional.